Німеччина

Німець вигравав Мундіаль у 2014-у році.

Колишній нападник збірної Німеччини Томас Мюллер висловився про шанси «Бундестім» на майбутньому чемпіонаті світу. Його слова наводить Sky Sport.

«Такі гравці, як Мусіала, Вірц, Вольтемаде – не можу перерахувати їх усіх – суперталановиті, блискучі, вони можуть бути і є ключовими гравцями. Але я не впевнений, що вони справді готові до титулу.

Ми здатні обіграти будь-кого, але також можемо і програти будь-кому. В мене таке відчуття. Як футбольна нація, ми, звичайно, сподіваємося, що стабільність буде відновлена, і у нас з'являться не тільки гравці з потенціалом, а й справді значущі постаті в топ-клубах, такі як Йозуа Кімміх, який у Баварії вже багато років, або Антоніо Рюдігер», – сказав Мюллер.