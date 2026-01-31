Іспанія

Яскравий матч в Памплоні.

В рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги Осасуна в Памплоні приймала Вільярреал.

Рахунок у матчі відкрив нападник гостей Херар Морено на 17-й хвилині, реалізувавши пенальті. Вже за три хвилини форвард господарів Віктор Муньйос відновив паритет, а в доданий до першого тайму час Анте Будімір вивів Осасуну вперед.

По перерві Херар Морено оформив дубль, встановивши остаточний рахунок у матчі – 2:2.

Після 21 зіграного матчу чемпіонату Іспанії Вільярреал набрав 42 очки та посідає четверте місце у турнірній таблиці. В свою чергу Осасуна заробила 26 очок після 22 поєдинків і розташовується на дев'ятому рядку.