Яскравий матч в Памплоні.
Getty images
31 січня 2026, 19:45
В рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги Осасуна в Памплоні приймала Вільярреал.
Рахунок у матчі відкрив нападник гостей Херар Морено на 17-й хвилині, реалізувавши пенальті. Вже за три хвилини форвард господарів Віктор Муньйос відновив паритет, а в доданий до першого тайму час Анте Будімір вивів Осасуну вперед.
По перерві Херар Морено оформив дубль, встановивши остаточний рахунок у матчі – 2:2.
Після 21 зіграного матчу чемпіонату Іспанії Вільярреал набрав 42 очки та посідає четверте місце у турнірній таблиці. В свою чергу Осасуна заробила 26 очок після 22 поєдинків і розташовується на дев'ятому рядку.
Осасуна — Вільярреал 2:2
Голи: Муньйос, 20, Будімір, 45+2 - Морено, 17 (пен), 70
Осасуна: Еррера — Розьє, Бойомо, Катена (Еррандо, 46), Галан — Монкайола, Торро — Гарсія (Бретонес, 76), Моро (Орос, 62), Муньйос — Будімір (Гарсія, 76)
Вільярреал: Жуніор — Моуріньйо, Марін, Вейга, Педраса (Кардона, 46) — Пепе, Парехо (Комесанья, 75), Гує, Молейро — Морено (Олувасеї, 83), Мікаутадзе (Б'юкенен, 75)
Попередження: Катена, Торро — Педраса, Вейга