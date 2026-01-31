Франція

Бразилець щасливий у Франції.

Нападник мадридського Реала Ендрік, який до кінця сезону виступатиме на правах оренди за Ліон, висловився про можливість зіграти у складі збірної Бразилії на майбутньому чемпіонаті світу.

«Я в Ліоні, щоб зіграти на чемпіонаті світу? Ні, я приїхав сюди, щоб бути щасливим. Звичайно, я мрію про це і це не зміниться. Дасть Бог, я боротимуся за потрапляння на чемпіонат світу, але моє завдання – добре проявити себе тут, адже якщо ти погано граєш у клубі, то не можеш претендувати на виклик до збірної. Моє завдання – зробити все можливе для Ліону. Тоді прийде і решта. У тому числі можливість допомогти країні виграти чемпіонат світу.

Коли востаннє спілкувався з Анчелотті? Коли пішов із Реалу. У нас була чудова розмова. Він дав мені кілька порад, які запам'яталися. Тепер я маю працювати, щоб розвиватися та ставати краще, як гравець», – сказав Ендрік.

19-річний бразилець вже встиг забити чотири голи та віддати один асист у трьох матчах за «ткачів».