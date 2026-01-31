Німеччина

Результати п'яти суботніх матчів 20-го туру чемпіонату Німеччини.

Зміна тренера не принесла Айнтрахту миттєвого ефекту. Франкфуртці зазнали чергової поразки в Бундеслізі, поступившись на своєму полі Баєру з рахунком 1:3 у матчі 20-го туру.

Гості з Леверкузена вирішили долю зустрічі ще до середини першого тайму. На 26-й хвилині Артур відкрив рахунок, а вже за кілька хвилин Тілльман подвоїв перевагу Баєра. Айнтрахт намагався відповісти, навіть апелював до VAR у спірному епізоді в штрафному суперника, але до перерви змін на табло так і не відбулося.

По перерві господарі пожвавилися й швидко повернули інтригу – Кох скоротив відставання на 50-й хвилині. Однак переломним моментом стала друга жовта картка Скірі, після якої команда Альберта Рієри залишилася в меншості. У компенсований час Гарсія скористався вільним простором і поставив крапку в матчі.

Айнтрахт Франкфурт — Баєр Леверкузен 1:3

Голи: Кох, 50 - Артур, 27, Тілльман, 33, Гарсія, 90+3

Айнтрахт Франкфурт: Сантос — Аменда, Кох, Теат — Крістенсен, Ларссон (Гойлунн, 57), Скірі, Браун (Баоя, 84) — Доан (Амаймуні, 69), Гетце (Кнауфф, 69) — Калімуендо

Баєр Леверкузен: Бласвіх — Кванса, Андріх, Тап — Артур, Фернандес (Паласіос, 64), Гарсія, Грімальдо — Тілльман (Поку, 82), Тер'є (Гофманн, 64) — Кофане (Шик, 72)

Попередження: Крістенсен, Скірі, Скірі — Грімальдо

Вилучення: Скірі, 70

__________________________________________________________________________________________

У ще одному поєдинку дня Аугсбург здолав Санкт-Паулі (2:1). Гості відкрили рахунок з пенальті, але Грегоріч ще до перерви зрівняв, а після відпочинку оформив дубль. Санкт-Паулі залишається передостаннім, Аугсбург піднявся на одинадцяту позицію.

Аугсбург - Санкт-Паулі 2:1

Голи: Грегорич, 41, 59 - Сінані, 32 (пен)

Аугсбург: Дамен — Чавес (Кайтель, 46), Шлоттербек, Банкс — Вольф (Цезігєр, 77), Массенго, Реджбечай (Педерсен, 77), Фелльхауер — Рідер (Каде, 60), Клод-Моріс — Грегорич (Ессенде, 84)

Санкт-Паулі: Васіль — Андо, Сміт, Метс — Саліакас (Сессай, 84), Сендс, Альстранд, Пирка — Сінані (Карс, 63), Джонс (Перейра Лаже, 63), Фудзіта (Александер Ірвін, 71)

Попередження: Вольф, Фелльхауер, Банкс — Сендс

__________________________________________________________________________________________

У Бремені Вердер урятував нічию в матчі з менхенгладбаською Борусією (1:1). Гості вели в рахунку більшу частину другого тайму, однак на четвертій компенсованій хвилині Топп приніс господарям нічию.

Вердер — Боруссія Менхенгладбах 1:1

Голи: Топп, 90+4 - Табакович, 62

Вердер: Бакхауз — Малатіні (Шмід, 75), Фрідль, Кулібалі — Сугавара (Грюль, 64), Шмід, Лінен, Стаге, Деман — Нжинмах (Мілошевич, 64), Мбангула (Топп, 88)

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Зандер (Фрідріх, 69), Ельведі, К'яродія — Скаллі (Кастроп, 86), Райц, Енгельгардт, Нойгаус (Штогер, 57), Нетц — Онора, Табакович (Матіно, 84)

__________________________________________________________________________________________

Продовжує вражати Гоффенхайм. Підопічні Крістіана Ільцера здобули п’яту поспіль перемогу, впевнено перегравши Уніон Берлін (3:1). Крамаріч наприкінці першого тайму оформив дубль за три хвилини, а одразу після перерви Лейте зрізав м’яч у власні ворота. Хедіра зумів скоротити відставання, але врятувати матч берлінцям не вдалося. Український форвард Уніона Дмитро Богданов до заявки не потрапив.

Гоффенгайм - Уніон Берлін 3:1

Голи: Крамарич, 42 (пен), 45, Діогу Лейте (аг), 47 - Хедіра, 68

Гоффенгайм: Бауманн — Цоуфал, Гранач, Кабак, Хайдарі — Крамарич (Прасс, 83), Авдуллаху, Премель — Лемперле (Мерштедт, 46), Асллані (Бебу, 78), Туре (Акпогума, 90)

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, Лейте (Бурджу, 75) — Хаберер, Хедіра, Кемляйн (Крал, 83), П'єр Нсокі (Кьон, 54) — У Йон (Шафер, 54), Берк (Анса, 54) — Ілич

Попередження: Хайдарі, Прасс — Нсокі, Ілич

__________________________________________________________________________________________

Сенсація сталася в Лейпцигу, де РБ несподівано поступився Майнцу – 1:2. Команди обмінялися голами наприкінці першого тайму, а одразу після перерви Сілас вивів гостей уперед. Майнц втримав мінімальну перевагу, здобув важливі три очки й залишив зону вильоту. Лейпциг із 36 пунктами залишився четвертим.

РБ Лейпциг — Майнц 1:2

Голи: Гардер, 40 - Амірі, 45+5 (пен), Катомпа Мвумпа, 49

РБ Лейпциг: Гулачі — Баку (Банзузі, 59), Орбан, Бітшіабу (Генріхс, 59), Раум — Шлагер, Зайвальд (Бакайоко, 86), Нуса — Діоманде, Кардосо (Гоміс, 72), Гардер

Майнц: Батц — Пош, Белль, Потульські — да Кошта, Амірі (Мелоні, 72), Сано, Сон (Небель, 82), Відмер (Мвене, 82) — Тіц, Голлербах (Катомпа Мвумпа, 14)

Попередження: Белль, Пош, Потульські