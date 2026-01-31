Італія

Новий спортивний директор клубу хоче призначити італійця, якщо команда збереже місце у вищому дивізіоні.

Кар’єра Роберто Де Дзербі в Марсель може добігати кінця. За останні дні у Франції активно обговорювалися чутки, що італійський тренер подав заяву про відставку та попросив клуб дозволити йому залишити команду після вильоту з Ліги чемпіонів.

Попри те, що клуб офіційно відхилив цю пропозицію, ситуація залишається напруженою. Очікується, що Де Дзербі покине Марсель у кінці сезону, якщо обставини не зміняться.

Як повідомляє Calciomercato.it, новий спортивний директор Фіорентини Фабіо Паратічі прагне повернути Де Дзербі до Серії А. Тренер може очолити італійський клуб вже з наступного сезону, за умови, що нинішньому керівнику Паоло Ванолі вдасться втримати Фіорентину у вищому дивізіоні.

Де Дзербі не працював в Італії з 2021 року після відходу з Сассуоло. За цей час він здобув досвід за кордоном, очолюючи донецький Шахтар, англійський Брайтон, а з 2024 року – Олімпік Марсель.