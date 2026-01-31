Італія

Вкрай важливе підписання "россонері".

Італійський Мілан продовжив контракт з капітаном команди Майком Меньяном. Про це повідомляє офіційний сайт «россонері».

Зазначається, що нова трудова угода французького воротаря з італійським клубом розрахована до 30 червня 2031 року з можливістю продовження ще на один сезон. Попередній контракт спливав влітку 2026-го.