Вкрай важливе підписання "россонері".
Майк Меньян, Getty Images
31 січня 2026, 20:27
Італійський Мілан продовжив контракт з капітаном команди Майком Меньяном. Про це повідомляє офіційний сайт «россонері».
Зазначається, що нова трудова угода французького воротаря з італійським клубом розрахована до 30 червня 2031 року з можливістю продовження ще на один сезон. Попередній контракт спливав влітку 2026-го.
Майк Меньян перейшов до Мілану з Лілля у 2021 році і з того часу провів у складі команди 188 матчів, пропустив 190 мʼячів та 70 разів відіграв «на нуль».