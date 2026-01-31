Італія

Перші голи Вергари і Гутьєрреса, травма Ді Лоренцо та забитий м’яч Соломона.

Антоніо Вергара та Мігель Гутьєррес забили свої перші голи в Серії А, повернувши Наполі до гри проти Фіорентини, але матч затьмарила серйозна травма Джованні Ді Лоренцо, який був винесений з поля на ношах.

"Неаполітанці" підходили до гри після двох поспіль поразок від Ювентуса та Челсі, причому остання завершилась вилітом з Ліги чемпіонів посеред тижня. Криза травм не залишила місця для ротації складу: Ваня Мілінкович-Савіч готувався до гри лише на лаві запасних, а Давід Нерес, Маттео Політано, Амір Рахмані, Андре Франк, Замбо Ангісса, Кевін Де Брюйне та Біллі Гілмор залишались поза грою.

Фіорентина також перебувала у складній формі, програвши два останні матчі: 2:1 Кальярі у Серії А та вилетівши з Кубка Італії від Комо. Тарік Лампті залишався єдиним відсутнім гравцем, тоді як Мойзе Кін повернувся на лаву запасних після травми щиколотки.

Господарі відкрили рахунок на 11-й хвилині: Вергара прорвався у штрафний майданчик і обіграв Давіда Де Хеа, забивши свій перший гол у Серії А. На старті другого тайму Мігель Гутьєррес ефектним ударом з меж карної зони подвоїв перевагу Наполі.

Фіорентина не здалася: Манор Соломон, екс-вінгер Шахтаря, відзначився своїм першим голом за клуб, скоротивши відставання – 1:2.

На жаль, матч затьмарила травма Джованні Ді Лоренцо: під час атаки його ліве коліно підкосилося, і гравця винесли з поля на ношах. На його місце вийшов Матіас Олівера.

Наполі втримав переможний рахунок і піднявся на третє місце в Серії А з 46 очками. Лідирує Інтер з 52 очками, який ще не зіграв матч 23-го туру. Фіорентина перебуває на 18-му місці з 17 очками, у зоні вильоту.

Наполі - Фіорентина 2:1

Голи: Вергара, 11, Гутьєррес, 49 - Соломон, 57

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо (Олівера, 30), Жезус, Буонджорно — Гутьєррес, Лоботка, Мактоміней, Спінаццола — Вергара (Джоване, 84), Гойлунн (Лукаку, 90), Ельмас

Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Понграчич, Госенс (Раньєрі, 70) — Фаббіан (Мандрагора, 46), Фаджолі, Брешіаніні (Кін, 70) — Соломон (Парізі, 70), Пікколі, Гудмундссон (Фацціні, 79)

Попередження: Буонджорно — Фаббіан