Іспанія

У продовженні 22 туру Ла Ліги.

Атлетіко Мадрид втратив очки з Леванте (0:0)

Матч запамʼятався не голами, а травмою нападника матрацників Серлота та захисника господарів Морено. На 23-й хвилині після подачі з кутового гравці зіштовхнулися головами. Довелося екстрено зупиняти кровотечу, обох гравців замінили. Замість норвезького форварда вийшов Альварес, Ману Санчес замінив аргентинського оборонця.

У підсумку команди розійшлися миром. Атлетіко» та Леванте» залишаються на тих самих місцях: підопічні Сімеоне посідають 3 сходинку, маючи у своєму активі 45 пунктів, Жаби — передостанні з 18 очками.

Леванте — Атлетіко Мадрид 0:0

Леванте: Раян — Тольян, де ла Фуенте, Морено (Санчес, 29), Маттурро — Мартінес, Кабельйо — Тунде (Андер Оласагасті, 74), Альварес, Лосада (Ейонг, 59) — Ромеро

Атлетіко Мадрид: Облак — Моліна, Ле Норман, Ленгле (Ганцко, 46), Руджері — Льоренте (Баена, 59), Барріос (Коке, 46), Кардосо, Гонсалес (Монсеррате, 73) — Альмада (Пубіль, 59), Серлот

Попередження: ла Фуенте, Оласагасті — Ленгле