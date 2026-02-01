Іспанія

Втрати для "блаугранас".

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік прокоментував перемогу над Ельче (3:1) в рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує німецького фахівця AS.

«Мені дуже сподобався початок матчу. У нас було багато моментів, і ми їх упустили, але найголовніше – це три очки.

Ми провели чудову гру, хоча, забивши більше голів, ми змогли б ефективніше розподілити ігровий час із прицілом на наступні матчі.

Ямаль? Ламін росте, він на іншому рівні. Він дуже важливий для нас, я завжди говорю про команду, але, можливо, сьогодні він виділявся більше за інших. Мені подобається спостерігати за ним, за тим, як він створює моменти, це приємно бачити.

Де Йонг? Те саме, що і з Ламіном. У першому таймі він мало отримував м'яч, але наприкінці першої половини та на початку другої він показав фантастичну гру.

Травми Рафіньї та Кюнде? Сподіватимемося, що з ними все гаразд. Передбачалося, що Рафінья зіграє 60 хвилин, тому що він вже відчував втому, але в результаті ми вирішили, що він зіграє лише 45. Рафінья втомився, але я думаю, що з ним усе добре.

Те саме стосується Кюнде: він щось відчув, і ми подивимося, що відбудеться далі, але сподіватимемося, що з ними обома все гаразд і нічого серйозного», – сказав Флік.