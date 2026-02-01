Іспанія

Мадридський клуб досяг принципової домовленості з бразильським форвардом та веде переговори про оренду з правом викупу за 40 мільйонів євро.

Мадридський Атлетіко активно працює над підсиленням лінії атаки і вже погодив особисті умови контракту з нападником саудівського Аль-Хіляля Маркосом Леонардо. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що сам 21-річний бразилець вже дав згоду на перехід до стану матрацників. Наразі тривають переговори між клубами щодо формули трансферу. Йдеться про оренду гравця. В угоду буде включено пункт про право викупу за суму близько 40 мільйонів євро.Також передбачена гарантована виплата за саму оренду.

Остаточне рішення зараз за Аль-Хілялем, який має дати зелене світло на перехід. Цікаво, що, за словами Романо, цей трансфер розглядається Атлетіко як доповнення до потенційного підписання Адемоли Лукмана, а не як альтернатива йому.