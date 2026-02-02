Німеччина

Баварія не може перемогти у двох матчах Бундесліги поспіль.

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн не бачить причин для занепокоєння після двох поспіль безпереможних матчів в Бундеслізі.

«Гамбург? Це була складна гра проти хорошої команди – особливо вдома, з уболівальниками та чудовою атмосферою. Перший тайм був важким, шанси були приблизно 50 на 50. Проте ми мали моменти, коли могли б краще зіграти в завершальній стадії атаки. У другому таймі, я думаю, ми грали добре. Ми виглядали більш небезпечною командою.

Я пишаюся партнерами та тим, як ми боролися. Ми повинні продовжувати так само. Це був надзвичайно напружений місяць з великою кількістю матчів, тому зараз нам нема на що скаржитися. Сезон ще довгий, немає причин панікувати», — сказав Кейн.