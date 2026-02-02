Туреччина

Чергова зірка у турецькому футболі.

Стамбульський Фенербахче домовився з саудівським Аль-Іттіхадом про перехід зіркового півзахисника НʼГоло Канте. Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, керівництво «канарок» заплатить за 34-річного гравця збірної Франції чотири мільйони євро.

Зазначається, що з самим футболістом буде підписано контракт терміном до 30-го червня 2028-го року.

У поточному сезоні НʼГоло Канте відіграв за Аль-Іттіхад 18 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.