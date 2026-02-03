Інше

Португалець не з’явився на занятті команди для резервістів на тлі чуток про конфлікт із керівництвом клубу.

Форвард Ан-Насра Кріштіану Роналду пропустив ранкове тренування команди у вівторок, 3 лютого. Про це повідомив журналіст із Саудівської Аравії Абдулазіз Аль-Осеймі на своїй сторінці в X.

Заняття проводив головний тренер Ан-Насра Жорже Жезус для футболістів, які не брали участі в матчі 20-го туру Про ліги проти Ер-Ріяда, що завершився перемогою команди з рахунком 1:0. 40-річний Роналду не потрапив до заявки на цю гру та, за інформацією джерела, також був відсутній на тренуванні.

Напередодні матчу інсайдер Фабріціо Романо зазначав, що Кріштіану не зіграє проти Ер-Ріяда, при цьому його відсутність не була пов’язана ані з травмою, ані з фізичним навантаженням чи управлінням формою.

Раніше з’являлася інформація, що португалець пропустив гру через розбіжності з керівництвом клубу. Журналіст Sky Sports Каве Солекол повідомляв про невдоволення Роналду управлінською політикою Ан-Насра, зокрема рівнем фінансової підтримки з боку суверенного фонду Саудівської Аравії Public Investment Fund. За його відчуттями, Аль-Ахлі, Аль-Хілаль і Аль-Іттіхад отримують від PIF значно більші ресурси.

Наразі команда Жорже Жезуса відстає від Аль-Хілаля на одне очко в турнірній таблиці Про ліги. Раніше також повідомлялося, що Роналду розглядає можливість залишити Ан-Наср улітку на тлі накопичених протиріч із клубом.