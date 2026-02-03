Іспанія

26-річний захисник хотів оренду для регулярної практики, проте клуб дав категоричну відмову.

Мадридський Реал вирішив не відпускати лівого захисника Франа Гарсію до англійського Борнмута, попри бажання самого футболіста змінити клубну прописку.

Як повідомляє The Athletic, 26-річний іспанець розглядав варіант оренди до кінця сезону-2025/26, аби отримати більше ігрової практики, якої йому бракує у складі Реала. Втім, керівництво мадридського клубу заблокувало можливий трансфер.

Невдоволений ситуацією, Гарсія звернувся до керівництва Реала з проханням провести індивідуальне тренування 31 січня, однак отримав відмову і з цього питання. Захисник провів із командою лише кілька хвилин заняття, після чого тренувався самостійно.

Раніше Фран Гарсія публічно критикував окремих партнерів по команді, зокрема Кіліана Мбаппе, за недостатню самовіддачу в оборонних діях. Водночас у самому клубі також не повністю задоволені виступами футболіста.

Гарсія виступає за першу команду Реала з літа 2023 року. За цей час він провів 100 матчів у всіх турнірах, забив три м’ячі та віддав 12 результативних передач. Його контракт із мадридцями чинний до 30 червня 2027 року. У поточному сезоні захисник зіграв 14 поєдинків і відзначився одним голом.