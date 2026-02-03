26-річний захисник хотів оренду для регулярної практики, проте клуб дав категоричну відмову.
Фран Гарсія, getty images
03 лютого 2026, 17:52
Мадридський Реал вирішив не відпускати лівого захисника Франа Гарсію до англійського Борнмута, попри бажання самого футболіста змінити клубну прописку.
Як повідомляє The Athletic, 26-річний іспанець розглядав варіант оренди до кінця сезону-2025/26, аби отримати більше ігрової практики, якої йому бракує у складі Реала. Втім, керівництво мадридського клубу заблокувало можливий трансфер.
Невдоволений ситуацією, Гарсія звернувся до керівництва Реала з проханням провести індивідуальне тренування 31 січня, однак отримав відмову і з цього питання. Захисник провів із командою лише кілька хвилин заняття, після чого тренувався самостійно.
Раніше Фран Гарсія публічно критикував окремих партнерів по команді, зокрема Кіліана Мбаппе, за недостатню самовіддачу в оборонних діях. Водночас у самому клубі також не повністю задоволені виступами футболіста.
Гарсія виступає за першу команду Реала з літа 2023 року. За цей час він провів 100 матчів у всіх турнірах, забив три м’ячі та віддав 12 результативних передач. Його контракт із мадридцями чинний до 30 червня 2027 року. У поточному сезоні захисник зіграв 14 поєдинків і відзначився одним голом.