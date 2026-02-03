Інше

У MLS знову заговорили про можливий трансфер Кріштіану Роналду на тлі його напружених відносин з Ан-Насром.

Співвласник Інтер Маямі Девід Бекхем може стати ключовою фігурою в потенційному об’єднанні Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду в одному клубі. Розмови про можливий перехід португальця до MLS знову активізувалися на тлі його напружених відносин з Ан-Насром.

За інформацією іноземних ЗМІ, Кріштіану Роналду незадоволений ситуацією в Саудівській Про-лізі, зокрема підходом до управління та трансферної політики. На цьому тлі з’являються чутки про можливий відхід 40-річного форварда з Ан-Насра та пошук нового виклику у кар’єрі. Одним із варіантів називається MLS, де вже виступає його багаторічний суперник Ліонель Мессі.

Колишній гравець MLS Роб Ерншоу в коментарі GOAL зазначив, що саме Інтер Маямі виглядає найбільш реалістичним варіантом для такого союзу, а Девід Бекхем є тією людиною, яка теоретично здатна зробити це можливим. Водночас Ерншоу висловив сумнів, що Мессі та Роналду коли-небудь зіграють разом на клубному рівні, наголосивши на їхньому статусі домінантних лідерів.

Скептично до ідеї спільної гри двох зірок ставляться й інші експерти. Зокрема, наголошується, що Інтер Маямі вже асоціюється з командою Мессі, а це може стати стримувальним фактором для Роналду. Водночас колишній хавбек Манчестер Юнайтед і збірної Бразилії Клеберсон заявив, що поява Мессі та Роналду в одній команді спричинила б справжній фурор у США.

Нагадаємо, Роналду має контракт з Ан-Насром до 2027 року, однак у ЗМІ з’являється все більше припущень щодо можливого дострокового завершення співпраці. Мессі ж, своєю чергою, пов’язаний угодою з Інтер Маямі щонайменше до 2028 року.