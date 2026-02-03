Іспанія

Каталонський клуб планує прийняти вирішальний матч турніру на оновленому Spotify Camp Nou.

Барселона офіційно підтвердила намір поборотися за право проведення фіналу Ліги чемпіонів 2029 року. Відповідну заяву клуб опублікував на своєму офіційному сайті.

Каталонці пропонують провести вирішальний матч турніру на оновленому стадіоні Spotify Camp Nou. Арена перебувала на реконструкції з літа 2023 року, а після завершення робіт її місткість зросла до 105 тисяч глядачів.

Клуб спільно з міською радою Барселони та урядом Каталонії вже подала обов’язковий початковий пакет документації, необхідний для старту процедури оцінки заявки з боку УЄФА відповідно до встановлених протоколів. Ініціатива також має підтримку Королівської іспанської футбольної федерації.

У клубі зазначили, що процес наразі перебуває на попередньому етапі аналізу, а формалізація остаточної кандидатури та подання повного досьє з усією необхідною документацією заплановані на початок червня 2026 року.

Серед потенційних конкурентів Барселони за проведення фіналу Ліги чемпіонів 2029 року також називають лондонський Вемблі.

Нагадаємо, що місця проведення найближчих фіналів турніру вже визначені. У 2026 році вирішальний матч ЛЧ відбудеться 30 травня на Пушкаш-Арені в Будапешті, а фінал 2027 року прийме мадридський стадіон Метрополітано. Господар фіналу Ліги чемпіонів 2028 року наразі ще не визначений.