Цікаве порівняння від французької зірки.

Новачок саудівського Аль-Хіляля Карім Бензема прокоментував свій перехід в нову команду. Цитує французького ветерана Goal.

«Я радий бути тут. Після першого тренування я дійсно радий бути частиною цієї команди. Це амбітний проект, саме те, що мені потрібно.

Це потужний клуб із багатою історією. Вони виграли безліч трофеїв. Дещо нагадує Реал, тільки в Азії. Все чудово – уболівальники, гра, команда та менталітет», – сказав Бензема.

Після 19 зіграних турів Аль-Хіляль лідирує в саудівській Про-лізі, випереджаючи другий Ан-Наср на одне очко.