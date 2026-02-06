Туреччина

Еммануель Агбаду залишив "вовків" заради турецького гранда, який намагається наздогнати лідерів чемпіонату.

Захисник Вулвергемптона Еммануель Агбаду залишив туманний Альбіон. 28-річний івуарійський футболіст продовжить кар'єру в стамбульському Бешикташі, про що офіційно повідомила пресслужба клубу.

Варто зазначити, що Агбаду захищав кольори "вовків" з вересня минулого року. У поточному сезоні африканець встиг взяти участь у 17 поєдинках, відзначившись двома результативними передачами. Ринкова вартість центрального захисника за оцінками порталу Transfermarkt становить 18 мільйонів євро.

Після 20 турів чемпіонату Туреччини Бешикташ має у своєму активі 36 балів і посідає п'яту сходинку в турнірній таблиці. Стамбульська команда наразі суттєво відстає від лідируючого Галатасарая — дистанція становить 13 очок.