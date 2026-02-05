Хавбек Баварії Леон Горецка не захотів змінювати клубну прописку та переїжджати до лондонського Арсенала під час зимового трансферного вікна. Нещодавно мюнхенський клуб офіційно оголосив, що 30-річний футболіст залишить команду після завершення поточного сезону. 

Розставання могло відбутися на пів року раніше: лондонські "каноніри" виявляли серйозний інтерес до гравця, розглядаючи його як заміну травмованому Мікелю Меріно. Проте, як повідомляє журналіст Крістіан Фальк, німець вирішив залишитися в Мюнхені до літа. 

Попри відмову зараз, Горецка вважає, що англійська Прем'єр-ліга йому підходить. Він готовий розглянути пропозицію Арсенала влітку, якщо лондонці збережуть інтерес. Також серед претендентів на півзахисника фігурує Тоттенгем. 