Німеччина

Досвідчений півзахисник Баварії вирішив допрацювати свій контракт із мюнхенцями до кінця сезону.

Хавбек Баварії Леон Горецка не захотів змінювати клубну прописку та переїжджати до лондонського Арсенала під час зимового трансферного вікна. Нещодавно мюнхенський клуб офіційно оголосив, що 30-річний футболіст залишить команду після завершення поточного сезону.

Розставання могло відбутися на пів року раніше: лондонські "каноніри" виявляли серйозний інтерес до гравця, розглядаючи його як заміну травмованому Мікелю Меріно. Проте, як повідомляє журналіст Крістіан Фальк, німець вирішив залишитися в Мюнхені до літа.

Попри відмову зараз, Горецка вважає, що англійська Прем'єр-ліга йому підходить. Він готовий розглянути пропозицію Арсенала влітку, якщо лондонці збережуть інтерес. Також серед претендентів на півзахисника фігурує Тоттенгем.