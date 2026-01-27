Англія

Керманич Челсі спростував інформацію про нібито невдоволення півзахисника у клубі.

Головний тренер Челсі Ліам Росеньйор висловився щодо чуток про можливий перехід Коула Палмера до іншої команди та спростував повідомлення англійських ЗМІ про нібито невдоволення гравця життям у лондонському клубі.

"Коул — неймовірний гравець. Історії про те, що він не впевнений у своєму майбутньому, не відповідають дійсності", — цитує слова фахівця інсайдер Фабріціо Романо.

Росеньйор підкреслив, що 23-річний атакуючий півзахисник почувається комфортно в команді та не потребує додаткових гарантій від клубу.

"Коул Палмер щасливий? Так! Недоторканний? Так! Немає жодних підстав для хвилювань з боку клубу. Це все звучить так нереалістично. Це з'явилося нізвідки. Немає потреби навіть про це говорити", — додав керманич Челсі.

Нагадаємо, раніше в англійських ЗМІ з’явилася інформація, що Коул Палмер може розглядати повернення до Манчестера та можливий перехід у Манчестер Юнайтед, оскільки він, нібито, не зміг облаштуватися в Лондоні.