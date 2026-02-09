Бразилия

34-річний нападник готовий навіть завершити кар’єру, якщо не поїде на чемпіонат світу.

Атакувальний півзахисник збірної Бразилії Неймар має намір потрапити до заявки своєї команди на чемпіонат світу-2026. Про це повідомляє The Touchline. 34-річний футболіст навіть не виключає завершення кар’єри, якщо не отримає виклик на Мундіаль, який пройде з 11 червня по 19 липня.

За словами джерела, зірка Сантоса відновлюється від травми та готовий йти на серйозні жертви, аби встигнути повернутися у форму до старту турніру. Минулого сезону Неймар провів за клуб 30 матчів, забив 11 голів.

Нагадуємо, що 22 грудня 2025 року бразилець переніс артроскопічну операцію на лівому коліні. На початку 2026 року Неймар продовжив контракт із Сантосом до кінця цього року, що дозволяє йому повністю зосередитися на підготовці до ЧС.

За плечима Неймара 128 матчів за національну команду, у яких він забив 79 голів та віддав 59 результативних передач. Востаннє футболіст виходив на поле за збірну 18 жовтня 2023 року у поєдинку проти Уругваю, який завершився поразкою 0:2 у рамках кваліфікації до чемпіонату світу.

Бразильська команда вже знає суперників по груповому етапу Мундіалю-2026. "Селесао" зіграє проти Марокко (14 червня), Гаїті (20 червня) та Шотландії (25 червня).