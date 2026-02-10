Іспанія

Успіх у домашньому матчі перервав серію поразок.

Вільярреал упевнено перервав серію невдач у чемпіонаті Іспанії, розгромивши Еспаньйол у домашньому матчі Ла Ліги. Команда Марселіно з перших хвилин захопила ініціативу та повністю контролювала хід поєдинку на стадіоні Ла Кераміка.

Господарі відкрили рахунок у середині першого тайму. Після навісу з флангу Б’юкенена Георгій Мікаутадзе ефектним ударом з льоту переправив м’яч у сітку воріт Дмитровича. Невдовзі Вільярреал подвоїв перевагу — Молейро прорвався у штрафний майданчик, після чого м’яч рикошетом від Салінаса опинився у власних воротах гостей.

Після перерви жовта субмарина не зменшила обертів. На початку другого тайму Ніколя Пепе скористався помилкою захисту та точним ударом зробив рахунок розгромним. Остаточну крапку в матчі поставив Леандро Кабрера, який відзначився голом наприкінці зустрічі, проте цей м’яч уже не вплинув на загальний перебіг гри.

Завдяки цій перемозі Вільярреал зрівнявся за очками з Атлетіко Мадрид у турнірній таблиці Ла Ліги, маючи при цьому матч у запасі.

Вільярреал - Еспаньйол 4:1

Голи: Мікаутадзе, 35, Салінас (аг), 41, Пепе, 50, Молейро, 55 - Кабрера, 88

Вільярреал: Жуніор — Моуріньйо (Фрімен, 73), Наварро, Вейга, Кардона — Пепе, Парехо (Комесанья, 65), Гує, Молейро (Лопес, 80) — Морено, Мікаутадзе (Олувасеї, 73)

Еспаньйол: Дмітрович — Ель-Хілалі, Калеро (Рідель, 48), Кабрера, Салінас — Гонсалес — Мілья (Рока, 72), Еспосіто (Пікель, 59), Лосано, Долан (Нгонге, 59) — Фернандес (Гарсія, 59)

Попередження: Б'юкенен, Гує, Кардона — Салінас, Еспосіто, Рідель