Інше

Лікарі дозволили колишньому керманичу Шахтаря та Динамо повернутися додому після тривалого медогляду.

Головного тренера національної збірної Румунії Мірчу Луческу, який відомий в України за своєю успішною роботою в донецькому Шахтарі та київському Динамо, виписали з лікарні. Про це повідомляє Fanatik.ro з посиланням на інформацію, отриману після медичного обстеження фахівця.

За даними джерела, вранці понеділка, 9 лютого, 80-річний тренер пройшов детальний медичний контроль, який тривав близько трьох годин. За підсумками обстеження лікарі ухвалили рішення про його виписку та дозволили продовжити відновлення вдома.

Зазначається, що всі аналізи Луческу виявилися в нормі, а його стан не викликає занепокоєння. Після повернення додому тренер планує зосередитися на підготовці збірної Румунії до стикових матчів за право участі на чемпіонаті світу.

Раніше в ЗМІ з’являлася інформація про госпіталізацію Мірчі Луческу, однак у Федерації футболу Румунії запевняли, що йдеться не про серйозну проблему зі здоров’ям.