Іспанія

Молодий форвард блискуче виступає у Лізі 1, але угода з Ліоном стосується лише короткострокової оренди.

Агент бразильського форварда Ендріка, Тьягу Фрейтас, підтвердив, що гравець повернеться до мадридського Реала після завершення оренди в Ліоні. 19-річний нападник блискуче стартував у Лізі 1, оформивши хет-трик у переможному матчі проти Меца та одразу ж привернув увагу французьких фанатів і ЗМІ.

Фрейтас заявив, що всі спекуляції про можливе постійне перебування Ендріка у Ліоні не відповідають дійсності:



"Ендріка віддали в оренду Ліону на шість місяців. Рішення вже прийнято, і він повернеться до Реала в кінці сезону. У цьому немає жодної двозначності чи секрету. Угода стосується лише оренди, без права викупу", – сказав агент.

За словами Фрейтаса, проблеми з ігровим часом у Реалі були обумовлені високою конкуренцією на позиції атакуючого гравця:

"Коли Ендрік приєднався до клубу, там грали Вінісіус Жуніор, Мбаппе, Джуд Беллінгем, Родріго – всі гравці світового рівня. Для 18-річного хлопця цілком нормально, що він не отримав багато ігрового часу на старті", – пояснив агент.

Під час оренди в Ліоні Ендрік швидко адаптувався до французького чемпіонату. Він відзначився результативною передачею у дебютному матчі проти Бреста та оформив хет-трик у наступному поєдинку. Ці виступи спровокували чутки про намір Ліона викупити форварда, проте агент спростував їх.

Втім, бразилець вже отримав перше попередження у Франції. Під час матчу проти Нанта він отримав червону картку після контакту з Дехмане Табібом. Тренер Ліона Паулу Фонсека захистив Ендріка, зазначивши, що суперники грали агресивно і прагнули залякати молодого гравця.

Очікується, що Ендрік пропустить щонайменше один матч через дискваліфікацію – поєдинок проти Ніцца, яка відбудеться цієї неділі. Усі інші плани на сезон 2026-27 поки невідомі, але агент підкреслив, що після завершення оренди форвард знову буде гравцем Реала.