Німеччина

Клуб веде переговори з хавбеком Боруссії Менхенгладбах і пропонує контракт до 2031 року.

РБ Лейпциг активно працює над досягненням усної домовленості з півзахисником Боруссії Менхенгладбах Рокко Райцом. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, переговори між Лейпцигом та оточенням 23-річного гравця тривають. "Бики" пропонують Райцу довгостроковий контракт, розрахований до літа 2031 року.

Боруссія Менхенгладбах уже поінформована про інтерес з боку РБ Лейпциг, однак домовленості між клубами наразі немає.

Зазначається, що РБ Лейпциг не готовий активувати клаусулу викупу футболіста, яка становить близько 25–28 мільйонів євро, і намагається знизити суму трансферу. Водночас інтерес до Райца проявляють і інші клуби.

Рокко Райц вважається одним із ключових кандидатів РБ Лейпциг на заміну Кевіну Камплю та Конраду Лаймеру, про що повідомлялося ще в середині січня. У поточному сезоні на його рахунку 24 матчі та 2 результативні передачі.