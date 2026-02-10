Іспанія

Едерсон може приєднатися до мадридського клубу влітку, контракт планують до 2031 року.

Атлетіко Мадрид активно працює над підсиленням середньої лінії на літнє трансферне вікно.

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, мадридський клуб визначив кілька пріоритетних цілей, серед яких Едерсон з Аталанти, Леон Горецка з Баварії та Вестон Маккенні з Ювентуса.

За інформацією джерела, саме бразильський півзахисник Аталанти наразі є найближчим до переходу. Між Атлетіко Мадрид та Едерсоном уже досягнуто принципової домовленості щодо особистого контракту, який буде розрахований до літа 2031 року.

Повідомляється, що мадридці фактично "забронювали" трансфер гравця на наступне літо, однак фінальні домовленості між клубами ще мають бути оформлені. Очікується, що переговори з Аталантою активізуються ближче до відкриття літнього трансферного вікна.