Україна

Новачком команди став перспективний півзахисник Кауан Баптістелла.

Футбольний клуб Металіст 1925 уклав довгострокову угоду з 18-річним бразильцем Кауаном Баптістеллою. Контракт із гравцем розрахований на 4 роки.

Кауан народився 30 жовтня 2007 року в італійському місті Беневенто в родині відомого футзаліста Клейтона Баптістелли. Свої перші кроки у футболі він робив у школі Сан-Паулу, згодом виступав за СКА Бразіл, а у 2022 році потрапив до системи іменитого клубу Крузейро.

Молодий хавбек зарекомендував себе як результативний гравець:Рівень U-17: 63 матчі та 28 голів (чемпіон штату Мінейро 2023). Рівень U-20: 51 матч, 19 голів та 7 асистів. У складі молодіжної команди Крузейро Баптістелла виграв престижний турнір Копінья-2026 та чемпіонат Мінейро-2025.

Також він дійшов до півфіналу чемпіонату Бразилії U-20, де з 12 голами посів другу сходинку в гонці бомбардирів. На початку січня цього року Кауан дебютував за основну команду Крузейро у матчі чемпіонату штату проти Позу-Алегрі, вийшовши на заміну та одразу відзначившись асистом.

Основна позиція новачка — атакувальний півзахисник. У складі Металіста 1925 Кауан Баптістелла виступатиме під ігровим номером 77.