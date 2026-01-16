Англія

Австрійський наставник оголосив про своє рішення залишити Лондон влітку.

Головний тренер Крістал Пелас Олівер Гласнер офіційно заявив, що залишить свою посаду в червні 2026 року. Ця заява поставила крапку в численних чутках щодо майбутнього фахівця на Селхерст Парк.

Як з'ясувалося, рішення не було спонтанним. Гласнер діяв професійно і попередив керівництво орлів про свої наміри ще кілька місяців тому, давши клубу час на пошук наступника. "Я вже поінформував клуб кілька місяців тому. Я шукаю новий виклик, починаючи з червня 2026 року", — наводить слова тренера Романо.

Гласнер допрацює з командою до кінця поточного сезону, після чого стане вільним агентом. Зважаючи на його успіхи з Айнтрахтом (перемога в Лізі Європи) та тріумф на чолі з Пелес (Кубок та суперкубок Англії), австрієць, ймовірно, стане однією з найбажаніших цілей для європейських клубів у літнє міжсезоння.

Для Крістал Пелас же розпочинається активна фаза пошуку нового керманича.