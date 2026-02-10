Інше

Колишній захисник збірної Англії та червоних дияволів розповів про високу ціну, яку йому доводиться платити за успішну футбольну кар'єру

Ріо Фердінанд, який понад десять років був опорою оборони Манчестер Юнайтед, відверто розповів про жахливі наслідки професійного спорту для свого здоров’я. 47-річний ексфутболіст зізнався, що через травми спини він періодично втрачає здатність ходити й змушений звертатися до лікарень.

В інтерв'ю Men's Health UK Фердінанд розкрив шокуючі деталі свого стану після завершення кар’єри у 2015 році. За його словами, публічний образ телевізійного експерта приховує важку боротьбу з болем, який може атакувати раптово.

"У мене давно проблеми зі спиною. Це травми, отримані під час кар'єри… Я шість років грав на пігулках та уколах. Це вплинуло на мене. Трапляються моменти сильного болю в спині, коли я змушений лягати в лікарню на кілька днів або пересуватися в інвалідному візку. Це божевілля, але це просто приходить нізвідки", — поділився Фердінанд.

Після переїзду до Дубая колишній капітан збірної Англії почав комплексно займатися своїм здоров'ям, відвідуючи фізіотерапевта та застосовуючи нові методики відновлення, щоб запобігати загостренням, а не лише лікувати їх наслідки. Незважаючи на фізичні обмеження, Фердінанд продовжує активно тренуватися, щоб бути прикладом для своїх дітей.

"Мої діти мають бачити трудову етику. Вони мають бачити, як я встаю і йду на роботу… Я хочу, щоб вони вели здоровий спосіб життя і вважали, що ходити в спортзал або просто рухатися — це норма", — наголосив він.

Також Фердінанд пояснив своє рішення залишити телеканал TNT Sports та переїхати на Близький Схід бажанням змін, пригод та можливістю розвивати власні медіа-проєкти, які показують футбол під іншим кутом.