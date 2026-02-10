Колишній захисник збірної Англії та червоних дияволів розповів про високу ціну, яку йому доводиться платити за успішну футбольну кар'єру
Ріо Фердінанд, Getty Images
10 лютого 2026, 20:26
Ріо Фердінанд, який понад десять років був опорою оборони Манчестер Юнайтед, відверто розповів про жахливі наслідки професійного спорту для свого здоров’я. 47-річний ексфутболіст зізнався, що через травми спини він періодично втрачає здатність ходити й змушений звертатися до лікарень.
В інтерв'ю Men's Health UK Фердінанд розкрив шокуючі деталі свого стану після завершення кар’єри у 2015 році. За його словами, публічний образ телевізійного експерта приховує важку боротьбу з болем, який може атакувати раптово.
"У мене давно проблеми зі спиною. Це травми, отримані під час кар'єри… Я шість років грав на пігулках та уколах. Це вплинуло на мене. Трапляються моменти сильного болю в спині, коли я змушений лягати в лікарню на кілька днів або пересуватися в інвалідному візку. Це божевілля, але це просто приходить нізвідки", — поділився Фердінанд.
Після переїзду до Дубая колишній капітан збірної Англії почав комплексно займатися своїм здоров'ям, відвідуючи фізіотерапевта та застосовуючи нові методики відновлення, щоб запобігати загостренням, а не лише лікувати їх наслідки. Незважаючи на фізичні обмеження, Фердінанд продовжує активно тренуватися, щоб бути прикладом для своїх дітей.
"Мої діти мають бачити трудову етику. Вони мають бачити, як я встаю і йду на роботу… Я хочу, щоб вони вели здоровий спосіб життя і вважали, що ходити в спортзал або просто рухатися — це норма", — наголосив він.
Також Фердінанд пояснив своє рішення залишити телеканал TNT Sports та переїхати на Близький Схід бажанням змін, пригод та можливістю розвивати власні медіа-проєкти, які показують футбол під іншим кутом.