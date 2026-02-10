Інше

Колишній нападник вважає, що клубу потрібен час та правильна трансферна стратегія, щоб знову конкурувати з лідерами, але цей процес може пройти швидше, ніж багато хто думає.

Майкл Оуен зробив сміливий прогноз щодо повернення Манчестер Юнайтед до боротьби за чемпіонство в Англійській Прем'єр-лізі. На думку володаря Золотого м'яча, команда може здобути титул вже через один-два роки, якщо збереже нинішній імпульс і грамотно проведе літню трансферну кампанію.

Зараз командою на правах виконувача обов'язків керує Майкл Каррік, який змінив Рубена Аморіма (португалець залишив посаду на початку 2026 рок). Під керівництвом Карріка МЮ виграв чотири матчі поспіль і скоротив відставання від другого місця до шести очок, що повернуло оптимізм на Олд Траффорд.

В інтерв'ю GOAL Оуен зазначив, що, незважаючи на позитивну динаміку, склад команди потребує серйозних змін найближчим літом.

"Навіть попри те, що вони справляються дуже добре, питання не лише в тому, кого додати до цієї команди. Ми знаємо, що Каземіро йде. Є питання щодо Бруну Фернандеша — чи залишиться він. Можливо, влітку склад зазнає значних змін", — сказав Оуен.

Експерт наголосив, що ключовим завданням стане омолодження складу та заміна лідерів, якщо ті покинуть клуб. Однак він не погоджується з песимістами, які пророкують Юнайтед довгі роки кризи.

"Люди думають, що вони від титулу за милі звідси. Але якщо вони продовжать робити те, що роблять, і добре проведуть літо, то, можливо, до перемоги в лізі залишиться лише рік чи два, а не п'ять-шість років, як дехто прогнозує.

Манчестер Юнайтед — це занадто потужна машина, щоб постійно виступати нижче своїх можливостей. Коли ситуація зміниться, вони наберуть обертів миттєво", — заявив Майкл.

Оуен також порадив керівництву клубу не поспішати зі зміною тренера, зважаючи на успіхи Карріка, адже зараз команді вкрай необхідна стабільність.