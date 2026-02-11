Іспанія

Спортивний директор Барселони вважає, що нідерландський півзахисник перебуває на піку своєї форми.

Спортивний директор Барселона Деку висловився про продовження трудового договору з нідерландським півзахисником Френкі де Йонгом. Нагадаємо, у жовтні минулого року хавбек підписав нову угоду, розраховану до 2029 року.

"Барса вимоглива, особливо до гравців, за яких платять великі гроші, але Френкі перебуває на піку своєї форми, і не продовжувати з ним контракт було б помилкою", — наводить слова функціонера видання Barca Universal.

Де Йонг виступає за Барселона з 2019 року. У поточному сезоні 28-річний півзахисник взяв участь у 28 матчах у всіх турнірах та відзначився сімома результативними передачами.