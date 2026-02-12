Керівництво "вершкових" висунуло спеціалісту два ключові завдання для отримання постійного контракту.
Альваро Арбелоа, Getty Images
12 лютого 2026, 11:56
Альваро Арбелоа може продовжити керувати Реал Мадридом після завершення нинішнього сезону. За даними Touchline, мадридський клуб висунув фахівцю дві умови, за яких він позбудеться статусу тимчасового тренера і стане повноцінним керманичем команди.
По-перше, мадридці під керівництвом Арбелоа мають обов'язково пройти Бенфіку у плей-оф Ліги чемпіонів та вийти до 1/8 фіналу турніру. По-друге, клуб має виграти Ла Лігу. Лише у разі виконання обох завдань Арбелоа зможе розраховувати на постійну роботу на посаді головного тренера.
Наразі Реал Мадрид посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. "Вершкові" набрали 57 очок і відстають від Барселони, яка лідирує, лише на один бал.
