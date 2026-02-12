Іспанія

Керівництво "вершкових" висунуло спеціалісту два ключові завдання для отримання постійного контракту.

Альваро Арбелоа може продовжити керувати Реал Мадридом після завершення нинішнього сезону. За даними Touchline, мадридський клуб висунув фахівцю дві умови, за яких він позбудеться статусу тимчасового тренера і стане повноцінним керманичем команди.

По-перше, мадридці під керівництвом Арбелоа мають обов'язково пройти Бенфіку у плей-оф Ліги чемпіонів та вийти до 1/8 фіналу турніру. По-друге, клуб має виграти Ла Лігу. Лише у разі виконання обох завдань Арбелоа зможе розраховувати на постійну роботу на посаді головного тренера.

Наразі Реал Мадрид посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. "Вершкові" набрали 57 очок і відстають від Барселони, яка лідирує, лише на один бал.

