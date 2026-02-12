Іспанія

Польський форвард готовий піти на зниження зарплати заради продовження кар'єри в каталонському клубі.

Польський форвард Роберт Левандовські вважає за краще продовжити кар'єру в каталонському клубі. Про це повідомляє журналіст Роджер Торелло.

За відомостями джерела, 37-річний нападник прийме остаточне рішення щодо свого майбутнього після президентських виборів у Барселоні, які пройдуть у березні. Однак пріоритет Левандовські — продовження роботи з Барселоною. Заради цього форвард готовий піти на зниження заробітної плати. Зазначається, що на даному етапі футболісту більше потрібна стабільність, ніж гроші.

У поточному сезоні Левандовські провів 28 матчів у всіх турнірах, забив 13 м'ячів і зробив три результативні передачі.

