Півзахисник дортмундської Боруcсії може змінити футбольне громадянство на австрійське.
Карні Чуквуемека, Getty Images
12 лютого 2026, 12:14
Півзахисник дортмундської Борусcії Карні Чуквуемека може отримати громадянство Австрії, щоб поїхати на чемпіонат світу 2026. Про це рапортує The Athletic.
22-річний хавбек виступав за молодіжну збірну Англії, проте у складі головної команди країни не провів жодної зустрічі. Варто зазначити, що Чуквуемека народився в Айзенштадті в родині нігерійців.
У поточному сезоні німецької Бундесліги Карні провів 18 поєдинків, записавши на свій рахунок два забиті м'ячі. Контракт півзахисника з дортмундським клубом розрахований до середини 2030 року. Трансферна вартість гравця становить 25 мільйонів євро.
