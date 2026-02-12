Німеччина

Півзахисник дортмундської Боруcсії може змінити футбольне громадянство на австрійське.

Півзахисник дортмундської Борусcії Карні Чуквуемека може отримати громадянство Австрії, щоб поїхати на чемпіонат світу 2026. Про це рапортує The Athletic.

22-річний хавбек виступав за молодіжну збірну Англії, проте у складі головної команди країни не провів жодної зустрічі. Варто зазначити, що Чуквуемека народився в Айзенштадті в родині нігерійців.

У поточному сезоні німецької Бундесліги Карні провів 18 поєдинків, записавши на свій рахунок два забиті м'ячі. Контракт півзахисника з дортмундським клубом розрахований до середини 2030 року. Трансферна вартість гравця становить 25 мільйонів євро.

