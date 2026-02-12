Німеччина

Тренер мюнхенців відзначив холоднокровність команди та хорошу форму гравців перед вирішальним відрізком сезону.

Головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував перемогу над РБ Лейпцигом у чвертьфіналі Кубка Німеччини (2:0), заявивши, що його команда могла відзначитися більшою кількістю голів.

"Ми грали дуже впевнено, хоча могли забити більше. Ми мали достатньо моментів, щоб забити ще один-два голи. Загалом ми створили багато хороших моментів. Звичайно, ми задоволені перемогою з рахунком 2:0 — і тепер ми в півфіналі.

Безумовно, були матчі, де ми були результативнішими, але сьогодні ми зберігали спокій і холоднокровність, не робили нічого дурного і просто чекали відповідного моменту. І він настав, і ми ним добре скористалися.

У мене не було жодних сумнівів. Усі гравці у формі, і це може нам дуже допомогти у березні та квітні", — сказав бельгієць.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — РБ Лейпциг у рамках 1/4 фіналу Кубка Німеччини-2025/26.