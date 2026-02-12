Іспанія

Португальський функціонер ділиться досвідом з юною зіркою Барси.

Спортивний директор каталонської Барселони Деку висловився про вінгера команди Ламіна Ямаля. Цитує португальця Marca.

«Всі ми в житті багато чому вчимося. У кожного своя історія – у вас, у мене – і у кожного свій життєвий досвід. Завдяки йому ви стаєте кращими, ви визначаєте свій шлях. Іноді ви вдосконалюєтеся, іноді не так сильно, а іноді нічого не вчитеся, але все це частина процесу. Розум теж проходить свій шлях, сповнений труднощів.

Ямаль напевно зможе пояснити це краще за мене, але, ймовірно, у нього була перша травма в спортивній кар'єрі (восени у Ямаля діагностували травму паху — прим.). Звісно, ​​звідки знати, що таке травма, якщо ви ніколи не отримували її раніше? Весь досвід, який ви накопичуєте протягом усього свого життя, допомагає вам зростати та вдосконалюватись.

Думаю, у Ламіна є перевага: він дуже розумний, має великий досвід, він багато чого у своєму житті навчився. Він дуже розумний і швидко все засвоює. Безперечно, досвід, який він отримав минулого сезону, тепер допомагає йому подорослішати у своєму світі та за своїх обставин. Ми вважаємо, що це чудово, коли футболіст у будь-якому віці – у 18, у 17, у 25 або у 27 років – щодня на сто відсотків присвячує себе клубу, тренуванням, своїй роботі, коли він приймає та виконує те, що йому пояснюють.

Зрештою Ламін, Рафінья, Решфорд чи Берналь – гравці нашого клубу. Ми ставимося до всіх однаково, навіть якщо у кожного свій світ та свої особливості. Хтось одружений, у когось є діти, у когось немає... Кожен має свою реальність. Ми радіємо, бачачи, що гравці розвиваються не лише у спортивному плані, що відбивається на полі, а й в особистому. Так ми бачимо залученого гравця, задоволеного та щасливого, який розуміє, що йому пояснюють, та застосовує це.

Але ми також не можемо вдавати, що у 18 років гравці знають все. У цьому полягає наша робота – супроводжувати та допомагати у певних речах», – сказав Деку.