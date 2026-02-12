Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Атлетіко Мадрид — Барселона, Getty Images
12 лютого 2026, 13:50
У рамках 1/2 фіналу Кубка Іспанії-2025/26 Атлетіко зустрінеться з Барселоною.
Перший матч відбудеться в четвер, 12 лютого, на Ер-Ріяд Ейр Метрополітано в Мадриді, Іспанія. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 2.07, тоді як потенційний успіх Атлетіко оцінюється показником 3.11. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.94.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5", представлений показником 2.17.
Коефіцієнтом 2.71 оцінена ймовірність того, що Атлетіко заб'є тільки один гол.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Фора Барселона: -0,25". На нього можна поставити з показником 1.76.
Слідкуйте за матчем Атлетіко — Барселона на Football.ua.