Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/2 фіналу Кубка Іспанії-2025/26 Атлетіко зустрінеться з Барселоною.

Перший матч відбудеться в четвер, 12 лютого, на Ер-Ріяд Ейр Метрополітано в Мадриді, Іспанія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 2.07, тоді як потенційний успіх Атлетіко оцінюється показником 3.11. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.94.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5", представлений показником 2.17.

Коефіцієнтом 2.71 оцінена ймовірність того, що Атлетіко заб'є тільки один гол.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Фора Барселона: -0,25". На нього можна поставити з показником 1.76.

Слідкуйте за матчем Атлетіко — Барселона на Football.ua.