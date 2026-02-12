Франція

Дисциплінарна комісія переглянула епізод за участю бразильського нападника Ліона.

У Франції розглянули епізод із червоною карткою нападника Ліона Ендріка. Бразильського форварда було вилучено з поля в нещодавній зустрічі чемпіонату Франції проти Нанта (1:0).

Під час засідання дисциплінарної комісії було прийнято рішення замінити пряму червону картку на жовту, яка стала для 19-річного футболіста другою у матчі. Таким чином, замість тривалої дискваліфікації Ендрік пропустить лише одну гру.

Бразильський нападник перебрався до Ліона з мадридського Реала цієї зими на правах оренди.

У складі французької команди Ендрік уже провів чотири поєдинки, в яких відзначився трьома забитими м'ячами та однією результативною передачею.