Україна

21-річний футболіст має досвід виступів в УПЛ, Юнацькій Лізі чемпіонів та єврокубках.

Кудрівка офіційно оголосила про перехід вінгера донецького Шахтаря Антона Глущенка на правах оренди. Про це повідомила пресслужба клубу, не розкриваючи деталей угоди з 21-річним футболістом.

У поточному сезоні Глущенко провів 15 матчів в Українській Прем’єр-лізі, в яких відзначився трьома забитими м’ячами.

Також він зіграв 13 поєдинків у Юнацькій Лізі чемпіонів і забив чотири голи. Окрім цього, футболіст має досвід виступів на дорослому рівні в єврокубках — два матчі у Лізі конференцій.

Раніше Кудрівка повідомила про завершення співпраці з атакувальним півзахисником Андрієм Тотовицьким, продовживши оновлення складу перед подальшою частиною сезону.