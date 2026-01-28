Ліга чемпіонів

Напередодні вирішального матчу Ліги чемпіонів наставник вершкових висловив абсолютну довіру Джуду.

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа не стримував компліментів на адресу Джуда Беллінгема під час пресконференції у вівторок.

Перед важливим поєдинком проти Бенфіки, перемога в якому гарантує мадридцям вихід у плей-оф ЛЧ, наставник зробив гучну заяву щодо ролі англійця в команді. Арбелоа, який очолив команду на початку січня після звільнення Хабі Алонсо, бачить у Беллінгемі фундамент майбутнього Мадрида.

"Не те щоб Беллінгем був несподіванкою, але з першого дня я бачив гравця з винятковими якостями. Кожен знає це з телевізійних трансляцій, але коли дивишся зблизька — це вражає ще більше", — зізнався тренер.

Особливий акцент Арбелоа зробив на лідерських якостях 22-річного хавбека, розповівши показову історію з тренувального процесу:

"Окрім футбольних якостей, я бачив гравця, який хоче бути взірцем для наслідування. Днями, через 48 годин після гри, я сказав йому — і я ніколи, ніколи цього не кажу — "перестань бігти". Гра, яку він показує на тренуваннях, його відданість справі... Я дуже пишаюся тим, що маю такого гравця, як Джуд Беллінгем. Він буде наріжним каменем цієї команди протягом багатьох років", — наголосив фахівець.

Підтримка тренера є надважливою для Беллінгема, який важко входив у сезон 2025/26 через реабілітацію після операції на плечі. Статистика англійця наразі скромніша за звичну: 4 голи у 17 матчах Ла Ліги та 2 голи у 6 іграх ЛЧ.

Ситуація загострилася після звільнення Хабі Алонсо, коли частина вболівальників на Сантьяго Бернабеу освистала гравців, включаючи Джуда. Крім того, у мережі ширилися чутки про його поведінку поза полем.

Минулого тижня, забивши у ворота Монако (6:1), Беллінгем відсвяткував гол імітацією розпивання напою, відповівши хейтерам.

"Є два способи з цим змиритися: плакати та скаржитися, або ж просто насолоджуватися цим. Я знаю правду про своє життя і про те, що віддаю команді. Зовнішній шум не має значення", — прокоментував ситуацію сам футболіст.

Схоже, що з приходом Арбелоа Беллінгем не лише повертає найкращі кондиції, а й отримує повний карт-бланш на роль ватажка оновленого Реала.