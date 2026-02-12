Англія

На рахунку хавбека "молотобійців" 39 голів у чемпіонаті Англії.

Вест Гем у матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги поділив очки з Манчестер Юнайтед (1:1).

У цьому матчі у складі "молотобійців" голом відзначився півзахисник Томаш Соучек, для якого це був 39 гол у матчах найвищого дивізіону чемпіонату Англії.

Таким чином, 30-річний Томаш став найкращим бомбардиром англійської Прем'єр-ліги серед чеських гравців, випередивши Патріка Бергера, на рахунку якого 38 голів. Топ-3 доповнює Мілан Барош – 28 голів.

Нинішнього сезону Соучек провів 26 матчів та забив чотири м'ячі.

