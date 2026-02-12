Англія

Іспанець задоволений своєю командою.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився після перемоги над лондонським Фулгемом (3:0) в рамках 26-го туру АПЛ.

«Було непросто після тих неймовірних емоцій, які ми пережили у матчі з Ліверпулем. Ми показали дуже, дуже якісний футбол. Я дуже задоволений хлопцями.

У Семеньйо багато голів. Він відчуває, куди відскочить м'яч у штрафному майданчику, у нього є не лише швидкість та працездатність. Він топовий гравець. Він та Геї – неймовірні трансфери.

Команда у певних ситуаціях стає кращою, повертаються після травм футболісти. Це дуже важливо», – заявив Гвардіола.

Зараз Манчестер Сіті посідає друге місце в чемпіонаті Англії, відстаючи від лондонського Арсеналу на три очки, але у «канонірів» гра в запасі.