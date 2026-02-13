Завершилася 1450 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 МОК дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича перед першим заїздом на Олімпійських іграх. Причиною став його "шолом пам’яті" із зображеннями українських спортсменів, загиблих внаслідок російської агресії.

🔸 У Куп'янську залишається одна невелика група російських військових, які перебувають в оточенні й не здатні на жодні активні дії, заявив очільник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

🔸 Сили оборони уразили арсенал ракет, боєприпасів та вибухівки ГРАУ Міноборони рф біля селища Котлубань. Удару по арсеналу завдали українськими засобами дальнього ураження "Фламінго".

🔸 Зеленський стверджує, що країна не програє війну з росією, тож він не буде змушувати народ прийняти "погану угоду".

🔸 Верховна Рада не змогла розглянути жодного питання через недостатність голосів. За словами парламентарів, причиною відсутності багатьох депутатів стало харчове отруєння.

Підбірка новин: hromadkske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 132 бойових зіткнення.

Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення.

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 22 ракети, 70 авіаційних ударів, скинув 201 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 5418 дронів-камікадзе та здійснив 2476 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулось одне боєзіткнення, ворог здійснив 53 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема, двічі — із застосуванням РСЗВ. Також росіяни завдали одного авіаудару, використавши 3 КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Охрімівка, Колодязне, Графське, Приліпка та Вовчанські Хутори. Чотири боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог атакував у районі Піщаного.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили три атаки окупантів, у районах Ставків, Середнього та в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили шість спроб окупантів просунутися вперед у бік Свято-Покровського, Ямполя, Платонівки, Закітного.

На Краматорському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших оборонців у бік Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки. На цей час активних боєзіткнень немає.

На Покровському напрямку ворог здійснив 34 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Покровськ, Молодецьке, Новопавлівка, Білицьке, Новопідгородне, Дачне, Іванівка та Удачне. Чотири штурми іще тривають.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 36 окупантів та 17 поранено; знищено та пошкоджено 4 одиниці автомобільної техніки; знищено або подавлено 98 БпЛА різних типів.

Пошкоджено дві артсистеми. Уражено 15 укриттів окупантів.

На Олександрівському напрямку наступальних дій ворога не фіксувалось, проте окупанти завдали авіаударів у районах населених пунктів: Гаврилівка, Новоукраїнка, Малинівка, Великомихайлівка, Старомлинівка, Шевченківське.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 24 атаки окупантів: у районі Гуляйполя та в бік Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Рибного. Також ворог завдавав авіаударів поблизу Гуляйпільського, Чарівного, Копаней, Голубкового, Данилівки, Зеленої Долини, Кам’янки, Воздвижівки, Барвінівки, Верхньої Терси.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворога не фіксувалося.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу! Слава Україні!

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Точно не про мир, і не про справедливість, і не про принципи олімпійського руху рішення Міжнародного олімпійського комітету проти Владислава Гераскевича, нашого спортсмена, який усього лиш пам’ятає і шанує українських спортсменів, чиє життя забрали російські удари. Спорт не повинен бути без пам’яті й поваги. Українці й так готуються до змагань в особливих умовах – в умовах війни. І це не політика – говорити про те, що відбувається реально. Політика – це коли росіяни ховаються під іншими паспортами та все ж потрапляють на змагання. Політика – це коли російський прапор все ж присутній на Олімпіаді. Політика – це коли Міжнародний олімпійський комітет боїться правди й через те сам провокує хаос. Повна підтримка нашим спортсменам, дякую Владиславу Гераскевичу. Підписав указ про нагородження Владислава орденом Свободи й дякую за принципову позицію.

 

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!