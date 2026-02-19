Італія

Тренер Комо відзначив феноменальну гру 41-річного хорвата.

Мілан та Комо поділили очки в матчі 25-го туру Серії А (1:1). Гості відкрили рахунок зусиллями Ніколаса Паса на 32-й хвилині, у складі "россонері" на 64-й відзначився Рафаел Леау.

Після завершення зустрічі керманич Комо Сеск Фабрегас відзначив гру хавбека суперників Луки Модрича.

"Приємно спостерігати за Модричем. Я похвалив його. Виступати на такому рівні в 41 рік... Ми намагалися пресингувати його — йому байдуже! Потрібно подякувати йому за те, що він тут, у Серії А, і ми можемо насолоджуватися його грою", — заявив в інтерв'ю DAZN іспанський тренер.

Мілан посідає друге місце в таблиці Серії А з 54 очками, Комо — шостий з 42 балами в заліку.