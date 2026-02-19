Ліга чемпіонів

Нападник Баєра прокоментував свій дубль у ворота Олімпіакоса в Лізі чемпіонів.

Нападник німецького Баєра Патрік Шик, який відзначився дублем у матчі Ліги чемпіонів з Олімпіакосом, дав коментар на тему даного матчу. Зустріч завершилася перемогою Баєра з рахунком 2:0.

"Часом доводиться чекати на свій момент цілий матч. Треба бути до цього готовим, така робота нападника. Сьогодні я опинився в потрібний час у потрібному місці.

У нас був важкий старт після зимової паузи, але ми сильно додали", — цитує слова гравця сайт УЄФА.

30-річний Патрік Шик відзначився 13 голами та 3 результативними передачами у 28 матчах поточного сезону. Портал Transfermarkt оцінює вартість даного футболіста сумою 25 мільйонів євро.