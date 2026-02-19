Нападник Баєра прокоментував свій дубль у ворота Олімпіакоса в Лізі чемпіонів.
Патрік Шик, Getty Images
19 лютого 2026, 12:55
Нападник німецького Баєра Патрік Шик, який відзначився дублем у матчі Ліги чемпіонів з Олімпіакосом, дав коментар на тему даного матчу. Зустріч завершилася перемогою Баєра з рахунком 2:0.
"Часом доводиться чекати на свій момент цілий матч. Треба бути до цього готовим, така робота нападника. Сьогодні я опинився в потрібний час у потрібному місці.
У нас був важкий старт після зимової паузи, але ми сильно додали", — цитує слова гравця сайт УЄФА.
30-річний Патрік Шик відзначився 13 голами та 3 результативними передачами у 28 матчах поточного сезону. Портал Transfermarkt оцінює вартість даного футболіста сумою 25 мільйонів євро.