Англія

Капітан залишається на Стемфорд Брідж.

Капітан лондонського Челсі Ріс Джеймс поділився емоціями після підписання нової трудової угоди з "синіми". Його слова наводить офіційний сайт клубу.

"Я просто на сьомому небі від щастя, що продовжив свій контракт — Челсі означає для мене дуже багато. Я завжди говорив, що хочу провести свої найкращі роки саме тут, і щиро вірю: у нас є все необхідне, щоб розвинути наші минулі успіхи.

З оптимізмом дивлюся в майбутнє під керівництвом нинішніх власників, спортивних директорів, головного тренера та всього персоналу. Сподіваюся, у найближчі роки ми разом завоюємо ще чимало трофеїв", — заявив Джеймс.

У поточному сезоні Ріс Джеймс відіграв за Челсі 35 матчів, забив два голи та віддав сім результативних передач.