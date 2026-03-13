Капітан залишається на Стемфорд Брідж.
Ріс Джеймс, getty images
13 березня 2026, 21:17
Капітан лондонського Челсі Ріс Джеймс поділився емоціями після підписання нової трудової угоди з "синіми". Його слова наводить офіційний сайт клубу.
"Я просто на сьомому небі від щастя, що продовжив свій контракт — Челсі означає для мене дуже багато. Я завжди говорив, що хочу провести свої найкращі роки саме тут, і щиро вірю: у нас є все необхідне, щоб розвинути наші минулі успіхи.
З оптимізмом дивлюся в майбутнє під керівництвом нинішніх власників, спортивних директорів, головного тренера та всього персоналу. Сподіваюся, у найближчі роки ми разом завоюємо ще чимало трофеїв", — заявив Джеймс.
У поточному сезоні Ріс Джеймс відіграв за Челсі 35 матчів, забив два голи та віддав сім результативних передач.