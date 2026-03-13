Лондонський клуб розглядає варіанти нового тренера на випадок чергової зміни наставника.

Тоттенгем почав опрацьовувати можливі варіанти заміни головного тренера Ігора Тудора. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

47-річний хорват очолив лондонський клуб лише минулого місяця, підписавши контракт до кінця сезону після звільнення Томаса Франка. Однак старт Тудора на чолі команди виявився невдалим — під його керівництвом Тоттенгем програв усі чотири матчі.

Невдалі результати значно ускладнили становище команди в турнірній таблиці Прем’єр-ліги. Тоттенгем опинився втягнутим у напружену боротьбу за збереження місця в елітному дивізіоні, тому керівництво клубу вже розглядає можливість ще однієї зміни на тренерському містку.

За інформацією джерела, остаточне рішення може залежати від результату найближчого матчу чемпіонату проти Ліверпуля на Енфілді. Після цього лондонці також проведуть поєдинок-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко Мадрид, де після першої гри поступаються із загальним рахунком 2:5.

Крім того, попереду у Тоттенгема важливий матч чемпіонату проти Ноттінгем Форест, який може стати ключовим у боротьбі за виживання в АПЛ. Якщо результати команди не покращаться, керівництво клубу може достроково завершити співпрацю з Ігором Тудором і призначити нового наставника.