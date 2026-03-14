Англія

У продовженні 30 туру чемпіонату Англії.

Брайтон на виїзді мінімально обіграв Сандерленд (1:0)

Героєм зустрічі став нападник Чайок Мінте. Гамбійський форвард влучним ударом відправив мʼяч у сітку.

У підсумку Брайтон мінімально перемагає та обходить Сандерленд у турнірній таблиці, посідаючи 10-ту сходинку з 40 пунктами. Чорні коти мають стільки ж, але знаходяться нижче за різницею забитих та пропущених мʼячів.

Сандерленд — Брайтон 0:1

Гол: Мінте, 58

Сандерленд: Ельборг — Гертрейда, Баллард (О'Нієн, 64), Альдерете, Г'юм — Садікі, Джака — Тальбі (Циркін, 84), Діарра, Рігг — Броббі (Маєнда, 78)

Брайтон: Вербрюгген — Віффер, ван Геке, Данк, Кадіоглу — Мілнер, Гросс — Гомес (Велтман, 90), Гіншелвуд (Аярі, 88), Мінте (Де Кейпер, 76) — Велбек (О'Райлі, 90)

Попередження: Джака — Гомес, Мінте

Бернлі та Борнмут розійшлися миром (0:0)

Обидві команди мали чудові нагоди, аби відзначитися: на двох колективи награли на 4,1 xG. Однак воротарі були на висоті та не дали сьогодні побачити забитих голів.

Бернлі безнадійно залишається на 19-й позиції, маючи у своєму активі 20 очок. Борнмут піднімається на 9-те місце із 41 балом.

Бернлі — Борнмут 0:0

Бернлі: Дубравка — Гамфріс, Лоран (Броя, 88), Естев (Ворролл, 74) — Вокер, Ворд-Праус, Межбрі, Гартман (Пірес Сілва, 74) — Фостер (Едвардс, 66), Ентоні — Флеммінг (Угочукву, 88)

Борнмут: Петрович — Сміт (Хіменес, 61), Гілл, Сенесі, Трюффер — Крісті (Адлі, 61), Скотт — Вітор (Унал, 87), Крупі (Брукс, 80), Таверньє — Еванілсон

Попередження: Межбрі