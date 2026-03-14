Команда Хосепа Гвардіоли мала значну перевагу над суперниками на чужому полі, але не скористалась своїми моментами.
Вест Гем — Манчестер Сіті
14 березня 2026, 23:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Вест Гем — Манчестер Сіті 1:1
Голи: Мавропанос, 35 — Сілва, 31
Вест Гем: Германсен — Мавропанос, Дісасі, Тодібо — Ван-Біссака, Соучек, М. Фернандеш, Діуф — Боуен (Канте, 90+5) — Пабло (Магасса, 64), Кастельянос (Траоре, 74).
Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Хусанов, Геї, Аїт-Нурі (Доку, 60) — Родрі — Семеньйо (Фоден, 75), Сілва (Рейндерс, 75), О’Райлі — Мармуш (Шеркі, 60), Голанд.
Попередження: Магасса, Фернандеш — Мармуш, Сілва