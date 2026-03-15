15 березня 2026, 18:00
Крістал Пелес та Лідс розійшлися миром (0:0)
Павичі мали чудовий шанс перемогти, але Калверт-Льюїн на останній хвилині першого тайму не реалізував пенальті. Згодом підопічні Фарке залишилися в меншості: у доданий час першої 45-хвилинки Гудмундссон заробив другу жовту картку, яка перетворилася на червону. У більшості господарі поля не змогли вирвати перемогу.
У підсумку — нульова нічия, Крістал Пелес та Лідс залишаються на своїх місцях. Орли посідають 14-те місце з 39 пунктами, білі йдуть трішки нижче — 15-та позиція і 32 бали.
Крістал Пелес — Лідс Юнайтед 0:0
Крістал Пелес: Бенітес — Річардс, Лакруа, Канво — Джонсон (Піно, 80), Г'юз (Вортон, 60), Лерма, Мітчелл — Сарр, Гессан — Странд Ларсен
Лідс Юнайтед: Дарлоу — Родон, Бійол, Стрейк — Джастін, Штах, Ампаду, Гудмундссон — Ааронсон (Богл, 46) — Нмеча (Груєв, 46), Калверт-Льюїн
Попередження: Г'юз, Джонсон — Гудмундссон, Бійол
Вилучення: Гудмундссон, 45+3
Ноттінгем Форест із Фулгемом»сильнішого не виявили (0:0)
У середині другого тайму господарі таки змогли забити, але взяття воріт скасували через офсайд.
У результаті суддя зафіксував нулі на табло. Форест набирає дуже важливий пункт, за рахунок чого зміг покинути зону вильоту 17-те місце, 29 очок. Фулгем залишається 11-м, маючи у своєму активі 41 бал.
Ноттінгем Форест — Фулгем 0:0
Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Сангаре, Андерсон (Макаті, 88) — Гадсон-Одої (Ндоє, 46), Домінгес (Гатчінсон, 46), Гіббс-Вайт — Жезус (Авонії, 63)
Фулгем: Лено — Тете, Андерсен, Бессі, Робінсон — Івобі, Берге (Керні, 79) — Вілсон, Кінг (Чуквуезе, 63), Бобб (Лукич, 63) — Хіменес (Муніз, 62)
Попередження: Вільямс, Андерсон — Берге, Робінсон, Андерсен