Англія

У продовженні 30 туру чемпіонату Англії

Крістал Пелес та Лідс розійшлися миром (0:0)

Павичі мали чудовий шанс перемогти, але Калверт-Льюїн на останній хвилині першого тайму не реалізував пенальті. Згодом підопічні Фарке залишилися в меншості: у доданий час першої 45-хвилинки Гудмундссон заробив другу жовту картку, яка перетворилася на червону. У більшості господарі поля не змогли вирвати перемогу.

У підсумку — нульова нічия, Крістал Пелес та Лідс залишаються на своїх місцях. Орли посідають 14-те місце з 39 пунктами, білі йдуть трішки нижче — 15-та позиція і 32 бали.

Крістал Пелес — Лідс Юнайтед 0:0

Крістал Пелес: Бенітес — Річардс, Лакруа, Канво — Джонсон (Піно, 80), Г'юз (Вортон, 60), Лерма, Мітчелл — Сарр, Гессан — Странд Ларсен

Лідс Юнайтед: Дарлоу — Родон, Бійол, Стрейк — Джастін, Штах, Ампаду, Гудмундссон — Ааронсон (Богл, 46) — Нмеча (Груєв, 46), Калверт-Льюїн

Попередження: Г'юз, Джонсон — Гудмундссон, Бійол

Вилучення: Гудмундссон, 45+3

Ноттінгем Форест із Фулгемом»сильнішого не виявили (0:0)

У середині другого тайму господарі таки змогли забити, але взяття воріт скасували через офсайд.

У результаті суддя зафіксував нулі на табло. Форест набирає дуже важливий пункт, за рахунок чого зміг покинути зону вильоту 17-те місце, 29 очок. Фулгем залишається 11-м, маючи у своєму активі 41 бал.

Ноттінгем Форест — Фулгем 0:0

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Сангаре, Андерсон (Макаті, 88) — Гадсон-Одої (Ндоє, 46), Домінгес (Гатчінсон, 46), Гіббс-Вайт — Жезус (Авонії, 63)

Фулгем: Лено — Тете, Андерсен, Бессі, Робінсон — Івобі, Берге (Керні, 79) — Вілсон, Кінг (Чуквуезе, 63), Бобб (Лукич, 63) — Хіменес (Муніз, 62)

Попередження: Вільямс, Андерсон — Берге, Робінсон, Андерсен